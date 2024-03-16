İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen heyelan faciasında, toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat saat 14.28'de kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Kayan toprağın taşınması için yürütülen çalışmalarda bugün sabah saatlerinde liç alanında bir kamyonet bulundu. Hurdaya dönen kamyonette yapılan incelemede, içinin boş olduğu belirlendi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada 8 kişi tutuklanmış, şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

DHA