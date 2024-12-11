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İlk asgari ücret toplantısı sonrasında masadaki rakam belli oldu

İlk asgari ücret toplantısı sonrasında masadaki rakam belli oldu
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Tüm asgari ücretlilerin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından ilki dün gerçekleştirilmişti. Toplantı sırasında masadaki en güçlü 3 zamlı asgari ücret tahmini belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirdi.

Tüm asgari ücretliler ile birlikte milyonlarca çalışanın sonucunu merak ettiği toplantı serisi devam edecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakamın gündeme gelmediğini belirtti ve "Öngörülen enflasyona değil, insan onuruna yaraşır bir ücrete odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci toplantı 16 Aralık’ta

İlk toplantı, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından sona erdi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Görüşlerimizi dile getirdik; Bakan Bey konuştu, TÜRK-İŞ olarak biz konuştuk. Asgari ücretle çalışan üyeler, sıkıntılarını dile getirdi. İkinci toplantı için ayın 16'sında bir araya geleceğiz" dedi.

Masadaki en güçlü zam oranı

Uzmanlar, asgari ücrette yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir artış öngörüyor. Bu oran, ücretin 22.102 TL ile 23.802 TL aralığında bir bantta şekillenebileceğini gösteriyor. Ancak rakamın hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek bir denge gözeterek belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Asgari ücretin artışıyla birlikte işveren maliyetlerinin de yükseleceği vurgulanıyor. Öte yandan, %5 SGK teşvikinin 2024 itibarıyla %4’e düşmesi ve asgari ücret desteğinin yıl sonunda sona erecek olması, işveren tarafında ek maliyet endişelerini artırıyor. Uzmanlar, bu teşviklerin artırılarak bir yıl daha uzatılması gerektiğini söylüyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor ?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Masadaki zam oranları neler ?

Geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zam yapılarak asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Bu yıl ocak ayında:

Yüzde 25 zam yapılırsa: Asgari ücret 21 bin 252 lira,
Merkez Bankası’nın yüzde 44 tahminine göre zam yapılırsa: 24 bin 483 lira,
Hedef enflasyona göre yüzde 21 artış yapılırsa: 20 bin 572 lira,
Üst bant tahmini olan yüzde 26’ya göre: 21 bin 422 lira,
Yüzde 30 artışta: 22 bin 102 lira,
Yüzde 40 artışta: 23 bin 802 lira,
Orta Vadeli Program’daki yüzde 41,5 tahmine göre: 24 bin 57 lira olacağı öngörülüyor.

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