İmamoğlu anketinden dikkat çeken sonuçlar... Hangi partinin seçmeni ne diyor ?

ASAL Araştırma'nın "sizce CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacak olmasını doğru buluyor musunuz" anketinin sonuçları açıklandı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 26 ildeki seçmenlerle yaptığı son anketinin sonuçlarını açıkladı.

ASAL'ın 2000 kişi ile yaptığı kamuoyu araştırmasında seçmenlere "sizce CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacak olmasını doğru buluyor musunuz" sorusunu yöneltti.

Şubat 2025’te yapılan araştırmaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesini halkın yüzde 51,3’ü doğru bulmazken, yüzde 42,4’ü bu kararı desteklediğini belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 6,3’te kaldı.

Ankette, seçmenlerin siyasi partilere göre dağılımı da dikkat çekti. CHP seçmeninin yüzde 76,1’i İmamoğlu’nun adaylığını doğru bulurken, AK Parti seçmeninde bu oran sadece yüzde 20,5’te kaldı. MHP seçmeninin yüzde 70,5’i bu adaylığı desteklemezken, DEM Parti seçmeninin yüzde 68,6’sı olumlu buldu. İYİ Parti’de ise neredeyse ikiye bölünmüş bir tablo ortaya çıktı: yüzde 47,1 "Evet" derken, yüzde 47’si "Hayır" dedi.

İşte ASAL'ın anketinin sonuçları.