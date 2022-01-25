İmamoğlu, balık restoranında görüldüğü için tepki çekmişti: Kar yoğunlaşınca kalkıp gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir balıkçıda görüntülenmesi ile ilgili fotoğraf, restoran ve İmamoğlu tarafından doğrulandı.

İstanbul'da hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışı sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir balıkçıda görüntülenmesi gündemi altüst etti. Konuyla ilgili restoran ve İmamoğlu'nda da doğrulama geldi.

MEKANA GELDİKTEN BİR SAAT SONRA ÇIKTI

Tartışmalarla ilgili hem restoran sahibi hem de İmamoğlu ile görüşen gazeteci Murat Ağırel, neler yaşandığını sosyal medya paylaşımında bir bir anlattı. İmamoğlu'nun saat 18.00'da mekanda olduğunu ifade eden Ağırel, saat 19.00'da AKOM'a gitmek üzere çıktığını teyit etti.

REZERVASYON GÜNLER ÖNCEDEN YAPILMIŞ

Rezervasyonun günler öncesinden yapıldığını belirten Ağırel, "İmamoğlu'nun lokantada bulunduğu bölüm işletme sahibinin kendi özel misafirlerini ağırladığı bir yer. Normalde kimse yok. Ancak ne olduysa o anda bazı kişiler orada bulunmuş ve fotoğraflar çekilip servis edilmiş." dedi.

KAR YOĞUNLAŞINCA KALKIP GİTTİ

Bir sonraki paylaşımında ise Ağırel, "Kar yoğunlaşınca da kalkıp hemen AKOM'a geçmiş. Büyütülen olay aslında bu. İBB tüm birimleri ile Kar nedeniyle meydana gelen aksaklıkları gayet başarılı yönetmiştir. Önemli olan durum budur." ifadelerine yer verdi.