İmamoğlu'na hakaret davasında Rasim Ozan Kütahyalı mahkum oldu

Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret yağdıran Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezasını belirledi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı canlı yayında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin yorumlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" demiş ve İmamoğlu'da bu hakaretleri mahkemeye taşımıştı.

Oda TV'de yer alan habere göre; 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu davada kararını verdi. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ekrem İmamoğlu'na 60 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı, müvekkilinin yaptığı yorumun mesleğinin gereği olarak kabul edilmesi gerektiğini ve davacının kişilik haklarına yönelik herhangi bir saldırı bulunmadığını öne sürdü.