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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle
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Tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarında kapak fotoğrafını "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı" görseliyle yeniledi.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan ve İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Facebook, X, ve Youtube'da kapak fotoğraflarını değiştirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 15.5 milyon oy alan İmamoğlu, kapak fotoğrafında; “15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu.” ifadelerinin yer aldığı yeni bir görsele yer verdi. 

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı sosyal medya
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