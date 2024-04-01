İmamoğlu'ndan Hatay vurgulu seçim mesajı

İlk gelen yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'u bir kez daha kazanan Ekrem İmamoğlu, partisinin zaferiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Hatay'daki seçime de değindi.

Türkiye dün sandık başına gitti ve yerel yönetimlerdeki yöneticilerini seçti. AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi. CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti. Ülkenin kalbi İstanbul'da da net bir zafer elde eden CHP, Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'a karşı yüzde 39.59'a, yüzde 51.14 oy ile kazandı. Kendi zaferine ve partisinin zaferine değinin İmamoğlu, X hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu şunları söyledi: "31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz." HATAY'DA SON DURUM Kıyasıya bir yarışın yaşandığı Hatay'da, resmi olmayan sonuçlara göre son durum: Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk % 44.48 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Lütfü Savaş ise %43.98 oy aldı. CHP heyeti YSK'ya itirazda bulunduğunu açıkladı.