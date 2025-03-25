İmamoğlu'ndan İstanbullulara ''askıda fatura'' çağrısı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askıda faturaya yönelik yürütülen incelemelere tepki göstererek "İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Askıda fatura hakkında paylaşım yapan İmamoğlu, yurttaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

İmamoğlu, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz" ifadelerine yer verdi.

İstanbullulara çağrı yapan İmamoğlu, "Dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin" dedi.