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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için tarihi çağrı

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için tarihi çağrı
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39 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, Kanal İstanbul için referandum yapılması çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Silivri'den yeni bir mesaj gönderdi. 

İktidarın ''çılgın proje'' olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, ''Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun.'' dedi.

İmamoğlu'nun X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul.

İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.

Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin.

Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar."

 

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Etiketler ekrem imamoğlu ibb kanal istanbul
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