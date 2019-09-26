İmamoğlu'ndan toplanma alanlarıyla ilgili flaş açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında İstanbul'daki depremi yorumladı... İmamoğlu canlı yayında toplanma alnalarıyla ilgili "1999 depreminden sonra çok konuşuldu deprem toplanma alanları. İlk olarak bir tespit yapılmış İstanbul'da. Örneğin 470 büyük alan tespit edilmiş. Ne yazıkki bu büyük toplanma alanlarının sadece 77'si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş. Başka fonksiyonlara dönüşmüş. Geçtiğimiz yollarda bu boşlukların neye döndüğünü hepimiz görebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Habertürk canlı yayınına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hepimize tekrar geçmiş olsun. Depremin önemli bir ikaz olduğunu düşünüyorum. Bizim bu ikazı bir fırsata dönüştürme zorunluluğumuz var” dedi.

İmamoğlu, “Bizim önceliğimiz deprem olmalı. Deprem haberini alınca Ankara’ya gidiş için geri döndüm. Yolda şunu düşündüm bizim konuşacağımız konular bunlar. Belki TV’nin meşgul edilmesi gereken ve insanların aydınlanması gereken hususlar kıymetli hocalarımızın İstanbul’u bilinçlenidirmesi gerekiyor. Çoğu zaman günlerimizi başka konularla heba ediyoruz. Deprem denince hocalarımızın bize verdiği bilgiler çok değerli” ifadelerini kullandı.

TOPLANMA ALANLARI 20 YILDA 77’YE DÜŞMÜŞ

İmamoğlu, İstanbul’daki toplanma alanlarıyla ilgili olarak, “Depremi ne zaman yaşayacağımızı bilmiyoruz. İnsanlarımızın yapması gereken ‘ben sağlam bir binada mı oturuyorum’ olmalı. Hepimiz İstanbul’da depremi yaşadık. Çok hızlı unuttuk. Hadi vatandaş unuttu kurumlar da unuttu. Belediyeler unuttu. İstanbul’un yapılaşması başka bir hale dönüştü. 1999 depreminden sonra çok konuşuldu deprem toplanma alanları. İlk olarak bir tespit yapılmış İstanbul’da. Örneğin 470 büyük alan tespit edilmiş. Ne yazıkki bu büyük toplanma alanlarının sadece 77’si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş. Başka fonksiyonlara dönüşmüş. Geçtiğimiz yollarda bu boşlukların neye döndüğünü hepimiz görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“DEPREM GEÇ GELSİN DİYE DUA ETTİM”

İBB Başkanı İmamoğlu, “Benim belediye başkanı olarak en büyük sorumluluğum deprem olana kadar yapılacaklar. Şanssızlığım şu olabilir: Deprem geç gelsin, daha fazla hazırlık yapalım diye dua ettim. Gerçekten büyük işimiz var. Pazartesi ekranlarınızdayım. Cumhurbaşkanı ile depremi konuşacağım dedim.

Büyükşehir Belediyesi’nin hafızasında söylenen büyük deprem yaşadığıda İnstanbul’un on binlerce insanın ölümünden, yüz binlerce insanın evsiz kalmasından bahsediliyor. Özellikle eğitim kurumları ile ilgili ciddi güçlendirme yapıldığını gözlemledim. Ciddi yatırım yapıldı, bu net. Mesken konusunda çok sıkıntılıyız. On binlerce riskli bina var. Net değil. Bazılarında 40 bin civarında, bazılarında 50bin-60 bin civarında yapıdan bahsediliyor” dedi.

Deprem anında canını hiçe saydı, bir maaş ikramiye aldı

“20-30 BİN CAN KAYBI İYİMSER”

İmamoğlu, “Gece olursa, gündüz olursa nasıl bir risk var cevap bulmamız gerekiyor. Yüzleşelim. 20-30 bin civarında insanın hayatını kaybedeceği iyimser.

Yüzbinlerce insanın barınmasını sağlamakla yükümlü kalınır. O büyük deprem olsaydı Türkiye’nin ekonomisine, motivasyonuna verebileceği zarar var. İstanbul başka bir şehirdeki afetin yarasını sarabilecek kapasitede. Ama İstanbul’un yarası kolay sarılamaz” şeklinde konuştu.

SES KAYDI UYARISI

İmamoğlu ayrıca Whatsapp gruplarında paylaşılan depremle ilgili ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

AFAD'dan Whatsapp uyarısı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin

İTÜ'den deprem uyarısı: Tedbirinizi alın

Deprem uzmanından İstanbul yorumu !