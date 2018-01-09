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  3. 09 Ocak 2018 10:19

İncirlik Hava Üssü'nde FETÖ tutuklaması

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İncirlik Hava Üssü'nde görevli teğmen tutuklandı.

İncirlik Hava Üssü'nde FETÖ tutuklaması
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu üyesi olduğu iddiasıyla 29 Aralık'ta gözaltına alınan İncirlik Hava Üssü'nde görevli teğmen M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.A'nın, örgütün evlilik kataloğundan seçilerek tanıştırıldığı S.G. ile 27 Ağustos 2016'da yapacağı düğünü 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle iptal ettiği belirlendi.

Şüpheli M.A'nın, Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan S.G'nin WhatsApp yazışmalarından deşifre edildiği öğrenildi. 

S.G'nin örgüt ablası E.K. ile yaptığı yazışmada, M.A. ile örgüte hizmet için evleneceğini yazdığı iddia edildi.

 

AA

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