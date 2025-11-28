İnternetten yemek siparişi tartışmalarında restoranlar resti çekti: Yüzde 20 indirim geliyor

İnternetten yemek siparişleri için yüksek komisyon aldıkları için eleştirilen sipariş platformlarına karşı harekete geçen restoranlar Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gitmeye hazırlanıyor.

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde uygulanacak bir kararı duyurdu.

CNBC-e'ye konuşan TÜRES Genel Başkanı, artan maliyetler ve online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara tepki göstererek yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Bingöl “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” dedi.

Boykot çağrısı yapan Bingöl vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye davet etti.

CNBC-e