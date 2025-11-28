  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnternetten yemek siparişi tartışmalarında restoranlar resti çekti!

İnternetten yemek siparişi tartışmalarında restoranlar resti çekti: Yüzde 20 indirim geliyor

İnternetten yemek siparişi tartışmalarında restoranlar resti çekti: Yüzde 20 indirim geliyor
Güncelleme:

İnternetten yemek siparişleri için yüksek komisyon aldıkları için eleştirilen sipariş platformlarına karşı harekete geçen restoranlar Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gitmeye hazırlanıyor.

Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde uygulanacak bir kararı duyurdu.

CNBC-e'ye konuşan TÜRES Genel Başkanı, artan maliyetler ve online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara tepki göstererek yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Bingöl “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” dedi.

Boykot çağrısı yapan Bingöl vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye davet etti.

 

CNBC-e

text-ad
Etiketler sipariş online yemek siparişi internetten yemek siparişi restoranlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okulda baygınlık geçirdi, hastanede hayatını kaybetti... Okulda baygınlık geçirdi, hastanede hayatını kaybetti... Ekranların güzel oyuncusu da İstanbul'u terk etti... Artık otel işletecek... Ekranların güzel oyuncusu da İstanbul'u terk etti... Artık otel işletecek... Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak 2026 itibariyle zorunlu olacak Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak 2026 itibariyle zorunlu olacak Altın piyasalarının bir bileni İslam Memiş 2026 yılı asgari ücret tahmini açıkladı Altın piyasalarının bir bileni İslam Memiş 2026 yılı asgari ücret tahmini açıkladı Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Türkiye'nin dev holdinginin genç varisi Boyner’in genç varisi İstanbul'u terk edip köye yerleşti Türkiye'nin dev holdinginin genç varisi Boyner’in genç varisi İstanbul'u terk edip köye yerleşti Ankara'da 154 kişi zehirlendi, çok sayıda gözaltı var! Ankara'da 154 kişi zehirlendi, çok sayıda gözaltı var! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Güzel oyuncu anne oldu Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Güzel oyuncu anne oldu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı’dan dikkat çeken karar 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı’dan dikkat çeken karar
Babasıyla birlikte 5 yıla kadar hapsi isteniyordu... CZN Burak hakkında karar verildi Babasıyla birlikte 5 yıla kadar hapsi isteniyordu... CZN Burak hakkında karar verildi Türkiye'deki ''yasal'' sığınmacıların sayısı belli oldu Türkiye'deki ''yasal'' sığınmacıların sayısı belli oldu Netflix'in Münevver Karabulut belgeselinin tanıtımı bile ortalığı karıştırmaya yetti! Netflix'in Münevver Karabulut belgeselinin tanıtımı bile ortalığı karıştırmaya yetti! Güzel şarkıcının saplantılı hayranı için önce hapis ardından para cezası Güzel şarkıcının saplantılı hayranı için önce hapis ardından para cezası Trump'tan Beyaz Saray'da soru soruyan gazeteciye skandal tepki! Trump'tan Beyaz Saray'da soru soruyan gazeteciye skandal tepki! AK Parti'den kademeli af teklifi: Önce 55 bin, 6 ay sonra 40 bin mahkum faydalanacak! AK Parti'den kademeli af teklifi: Önce 55 bin, 6 ay sonra 40 bin mahkum faydalanacak! Yargıtay'dan Bir emsal karar daha! Kiracılara güzel, fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! Yargıtay'dan Bir emsal karar daha! Kiracılara güzel, fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! İstanbul'da şoke eden manzara: 40 yıldır evde değil meğer bir tabutta yaşıyorlarmış! İstanbul'da şoke eden manzara: 40 yıldır evde değil meğer bir tabutta yaşıyorlarmış! Türkiye'deki Suriyelilerin sağlıkta ücretsiz dönemi sona erdi! Türkiye'deki Suriyelilerin sağlıkta ücretsiz dönemi sona erdi! Eski HDP'li vekil Altan Tan'dan dengeleri değiştirecek ''Erdoğan'' iddiası Eski HDP'li vekil Altan Tan'dan dengeleri değiştirecek ''Erdoğan'' iddiası