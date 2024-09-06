Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı
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Antalya'da, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.
İnterpol tarafından “Suç Örgütü Üyeliği ve Sahtecilik” suçları ile Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan E. H. isimli yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla kaldığı evde yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin operasyonuna Özel Harekat Polisi ekipleri de destek verdi.
İHA
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