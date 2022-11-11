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İntihar girişimi sonrası ağır yaralanan Kaymakam hayatını kaybetti

İntihar girişimi sonrası ağır yaralanan Kaymakam hayatını kaybetti
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İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Armutlu Kaymakamı Alparslan K. yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz pazar günü beylik silahıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan K. (45), 6 Kasım 2022 Pazar günü evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan ve Yalova Devlet Hastanesi’ne yoğun bakımda tedavi gören Kaymakam K.'tan acı haber geldi. Kaymakam K., hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler intihar girişim kaymakam
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