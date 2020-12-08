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  3. 08 Aralık 2020 15:42

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen mağara ve sığınaklarda yeni silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Komandolarımızın yaptığı arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet 81 mm havan, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 6 adet 81mm havan mühimmatı, 17 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 adet hafif silah mühimmatı, 3 adet alfa fire düzenek, 1 adet 7.62 mm PKMS Makinalı Tüfek sehpası, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi."



DHA

milli savunma bakanlığı , pençe kaplan operasyonu , msb
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