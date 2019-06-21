İran düşürdüğü ABD İHA'sının enkazını paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) enkazını denizden çıkararak sergiledi.



Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülen ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa İHA'nın enkazı gösterildi.

Devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran hava sahasına girmesinin ardından söz konusu İHA'ya defalarca uyarı sinyali gönderildiğini belirterek, "Ne yazık ki sinyallere cevap vermediler." dedi.

Bunun üzerine vurulan İHA'nın İran kara sularına düştüğünü söyleyen Hacızade, aracın enkazını bugün Tahran'a naklederek sergilediklerini kaydetti.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik dün sabah Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Trump, İran'lı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce bir çok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.