Halk TV'den geçtiğimiz günlerde ayrılan İrfan Değirmenci TİP'in Çankaya Belediye Başkan adayı oldu.

Gazete İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya Belediye Başkan adayı oldu.

Geçtiğimiz Halk TV'deki görevinden ayrılan Değirmenci'nin yeniden siyasete atılacağı söylenmişti. 29 Haziran seçimleri sırasında da gazetecilikten istifa ederek TİP'ten İzmir Milletvekili adayı olan Değirmeci Meclis'e girememişti.

Yeniden gazeteciliğe dönen Değirmenci, geçtiğimiz günlerde Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından Değirmenci'nin adaylığını duyuran TİP, "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" dedi.

DEĞİRMENCİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci "Cumhuriyet’in evinde, yepyeni bir dili konuşalım. Rantın, liyakatsizliğin, eş dost kayırmacılığının, ayrımcılığın dilini silelim. Dayanışma adına, eşitlik adına, sembolik değil gerçek bir değişim yaratalım Çankaya’da başarabiliriz" dedi.

Değirmenci'nin açıklaması şöyle:

"Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum. İşte 14 Şubat'ta açıklandı. HAYDİ BAKALIM ÇANKAYA Sevgili Çankayalılar, Çankaya, heyecanın, tecrübenin, farklılığın kenti. Çankaya, saraya karşı kurulan halk meclisi. Çankaya, eşit ve özgür bir memleket hayali. O hayal, Çankaya’nın sokaklarında, parklarında, kampüslerinde, caddelerinde ve en önemlisi Çankayalıların kalplerinde saklı Halkı çaresizliğe, seçeneksizliğe terk etmeye ne gönlümüz ne de fikrimiz el verdi. İşte bu bilinçle yola çıktık. Şimdi bir belediyeyi korumak için neler yapabileceğimizi değil, bir belediyenin bizler için neler yapabileceğini görme vakti Gelin, hep birlikte ÇANKAYA’da, Cumhuriyet’in evinde, yepyeni bir dili konuşalım. Rantın, liyakatsizliğin, eş dost kayırmacılığının, ayrımcılığın dilini silelim. Dayanışma adına, eşitlik adına, sembolik değil gerçek bir değişim yaratalım Çankaya’da başarabiliriz. BAŞLIYORUZ."