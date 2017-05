İş adamı Gülen ziyaretini böyle anlattı !

Denizli’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamlarına yönelik açılan 2’nci davada tutuksuz yargılanan işadamı Mustafa Can Pekdemir, savunmasında işadamlarıyla birlikte ABD’de Fethullah Gülen’e yaptıkları ziyareti anlattı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, FETÖ/PDY’nin finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla 87’si tutuklu toplam 145 sanık hakkında açılan, işadamlarına yönelik ikinci davanın görülmesi sürüyor.

Sanık işadamları arasında yer alan ve etkin pişmanlıktan faydalandığı için tutuksuz yargılanan Mustafa Can Pekdemir, bugün duruşmada savunma yaptı. Denizli’nin önde gelen işadamı ve siyasetçileri arasında yer alan Halil Pekdemir’in oğlu Mustafa Can Pekdemir, Pekdemir marketler zincirindeki görevi nedeniyle bugüne kadar 30’a yakın yurtdışı seyahati yaptığını belirtti. Pekdemir, bu seyahatlerden birinin de üyesi olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararname ile kapatılan Denizli İşadamları Derneği (DİAD) yönetimi ile ABD seyahati olduğunu söyledi.

BİR ÇOK İŞADAMI VE ZİYARETÇİ...

DİAD yöneticileri Serdar Kundak, Ali İhsan Kahveci ve Huzeyfe Kaya ile birlikte ABD’ye gittiklerini, New York’tan Pensilvanya’ya geçip Fethullah Gülen’i villasında ziyaret ettiklerini belirten Pekdemir, "ABD gezimiz 7 gün sürdü. Gezinin 4. gününde Ali İhsan Kahveci bize Pensilvanya’dan bilgi geldiğini söyleyerek, ’Şu an müsaitmiş, gideceğiz’ tarzında şeyler söyledi. Birçok işadamı ve siyasetçinin bu tür ziyaretler yaptığını bildiğim için sakınca görmedim. New York’tan 3 saatlik yolculukla Pensilvanya’ya geçtik.

Fethullah Gülen’in buradaki villasında ağırlandık. Villanın yanında misafirler için ayrılmış küçük odalar vardı. Fethullah Gülen vakit namazlarından çıkıp sohbetler yapıyordu. İkindi namazından sonra hepimizin TV’lerde gördüğümüz koltuğunda yarım saat dini içerikli sohbeti oldu. Orada bir gece konakladık. Ertesi gün ayaküstü hayırlı yolculuk diledi. Bunun dışında özel bir sohbetimiz olmadı" dedi.

'O KONUŞMA SONRASI İSTİFA ETTİM'

17-25 Aralık öncesi yapının cemaat olarak bilindiği dönemde bazı yardımlarda bulunduğunu belirten Pekdemir, "Ancak kurban parası topladığım doğru değil" dedi. DİAD’a Necdet Özer’in davetiyle üye olduğunu, dershane olayları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra ayrılmak istediğini anlatan Pekdemir, "Bu süreçle birlikte dernek içinde onaylamadığım bazı konuşmalar oldu.

Bu derneğin çatısı olan TUSKON Genel Kurulu’na katıldım. Başkanı Rıza Nur Meral’in haddini aşan konuşmaları sonrasında istifa dilekçemi Erdem Aydın’a verdim. Ancak bir süre işleme koymadı. Ben de bir süre sonra bu dilekçeyi tekrar alındı kaşesiyle verdim. Bu dernekte yönetim toplantıları öncesi 15 dakika dini sohbet toplantıları yapılırdı" dedi.

Duruşma diğer sanıkların savunma yapmasıyla devam etti.