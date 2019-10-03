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  3. 03 Ekim 2019 14:26

İş adamlarını 10 milyon TL dolandıranlar yakalandı

İzmir merkezli operasyonda, yatırım danışmanlığı şirketi adı altında yurt dışından düşük faizle kredi çekeceklerini söylereyerek 11 iş adamını 10 milyon TL dolandıran 9 kişi yakalandı.

İş adamlarını 10 milyon TL dolandıranlar yakalandı
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İzmir merkezli olarak Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp İzmir’de bulunan işadamlarına kredi ve sigorta hizmeti verdiğini belirten 9 şahıs gözaltına alındı. İzmir’de yatırım yapan 11 işadamını yurt dışından düşük faizli kredi çekebileceklerini söyleyip yaklaşık 10 milyon TL dolandıran şahısların, aynı yöntemi kullanarak Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir gibi ülkelerde de birçok iş adamını dolandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve iki şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi. Şahısların, işadamlarından aldıkları paraları KKTC’de faaliyet gösteren bir holdinge aktardıkları saptandı. Gözaltındaki şüphelilerin, ’nitelikli dolandırıcılık’, ’özel belgede sahtecilik’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İHA

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