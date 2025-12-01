  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı!

İşçinin makatına 'şaka' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı

İşçinin makatına 'şaka' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı
Güncelleme:

Bolu'da bir enerji santralinde işçiler arasındaki "şakalaşma"nın sonu korkunç bitti. Makatından hava verilen bir işçinin bağırsağı patlarken bir işçi de tutuklandı.

Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük’teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.’ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.’nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

text-ad
Etiketler makat kompresör hava kompresörü bağırsak bağırsağı patladı şaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kış turizminin cenneti Uludağ'dan kahreden haber: Kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti! Kış turizminin cenneti Uludağ'dan kahreden haber: Kaybolan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti! Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı!