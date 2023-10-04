İslam Memiş altındaki düşüş için uyardı

Altın fiyatlarında Ağustos'un son haftasında başlayan düşüş eğilimi hız kazanırken para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik bir uyarı geldi. İslam Memiş, altın tahminini tarih vererek açıkladı.

2023'ün ilk günlerinden Ağustos ayına kadar rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Ağustos ayının son haftasından bu yana düşüşte.

Eylül ayında da düşüş trendini sürdüren altın fiyatları Ekim ayına girdiğimizden beri düşmeye devam ediyor.

Son yılların en uzun düşüş serilerinden birinin yaşandığı altın ile ilgili para piyasaları ve değerli metaller uzmanı piyasa analisti İslam Memiş'ten çok konuşulacak bir tahmin geldi.

Hem elinde altın olanları hem de altına yatırım yapmak isteyenleri uyaran İslam Memiş "14 gün sonrasını" işaret etti.

"Her şey çok hızlı olacak" diyen İslam Memiş, gram altın için yeni bir bant aralığı paylaşarak altındaki yükselişlerin çok hızlı olacağını öne sürdü.

Altındaki düşüşü fırsat bilip altın alanları ve satmak isteyenleri ise "sakın elinizdekini satmayın" diyerek uyaran İslam Memiş "Ons altın 1834'te. 7 ayın en düşük seviyesinde. Yeni bir trend oluşumu görüyoruz. 1800-1880 dolar aralığı yeni bant aralığı. Yıl sonunda 2000 üzerinde ataklar beklemeye devam ediyorum. 2024 yılında 2350 dolara kadar yükselecek bir ons altım bekliyorum. O yüzden ons altındaki düşüşler alım fırsatı. Dünyadaki merkez bankalarının da altın rezervini artırmak için fırsatı oldu bu düşüşlerle. Eline yeni dolar geçen, ons altındaki bu seviyeleri ve önümüzdeki 14 günü fırsat olarak değerlendirmeli." dedi.

Gram altında bant aralığının 1650-1700 TL olduğunu belirten İslam Memiş "1700 altındaki rakamsal değerler, eline yeni TL geçen, altın borcu olan arkadaşlara iyi fırsatlar sunuyor. Düşüşler kalıcı değil. Yıl sonuyla alakalı öngörümde bir değişiklik yok. 2024 yılı sonu öngörüm 2500 TL" dedi.

Altındaki düşüşü Dolar kurundaki yükselişle ilişkilendiren İslam Memiş, "Elinde altın bulunduranlar kesinlikle satmamalı. 14 gün sonra rüzgarın tersine döneceğini, hızlı yükselişlere başlayacağını göreceğiz. Ons gümüş 21.41 dolar. Ons gümüş tarafında 20.80 destek seviyesi. Görünüm kısa vade için düşüş trendinin sonlanacağı yönünde. Hızlı toparlanma bizi bekleyecek." dedi.

Borsa'daki halka arz çılgınlığını ve yükselen trendi işaret eden İslam Memiş, borsada yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini belirterek, "Halka arzlar devam ediyor. Bir fon oluşturulacak. Büyük ihtimalle emeklilik fonu olacak ve kıdem tazminatı fonu gibi değerlendirilecek. Bu da Borsa İstanbul'a destek verecek fonlar arasında. Borsayı uzun vadede desteklemeye devam edecektir. 2024 için Borsa İstanbul'da 15 bin puanı ifade ettim ancak ekim ayı içindeki düşüşler gerçekleşmeden giriş yapmayı düşünmüyorum. 7900, yukarıda 8500 aralığını takip edeceğim." dedi.

"Elimde TL olsaydı ne yapardım ?"

İslam Memiş ayrıca elinde Türk Lirası bulunan yatırımcılara için de "Elimde TL olsaydı altın ve gümüş tarafında ciddi alımlar yapardım. Düşüşler kalıcı değil, yukarı yönlü hareketler beklenenden daha sert olacak ve alım fırsatı vermeden yoluna devam edecektir." dedi.