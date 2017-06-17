Aziz Sancar: ''Ben Allah'a inanıyorum evrime isteyen inanır''

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen programda konuşan Sancar, öğrencilere siyasetle uğraşmamaları ve sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sigaranın tüm zararları ortaya çıktı

ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesinde kendisi öncülüğündeki bilim adamları tarafından yürütülen, sigaranın insan DNA'sına nasıl zarar verdiğini ortaya koyan çalışmaya değinen Sancar, şöyle konuştu:

"Nobel aldıktan sonra araştırma yapmak çok zor çünkü çok istek oluyor fakat ben her isteğe 'Evet' demedim, fuzuli işlerle uğraşmadım, çalışmalarıma devam ettim ve bu önemli araştırma ortaya çıktı. Sigaranın zararlı olduğu yıllardır söyleniyor. Çok insanımız sigara içiyor. Kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 30'u sigaradan oluyor. Bizim araştırmamızda ulaştığımız sonuç şu: İnsan genomunda 6 milyar ünite var. Sigaranın tüm bu 6 milyar ünitede oluşturduğu zararın haritasını çıkardık. İnşallah bunu görünce insanlarımız korkar ve sigarayı bırakır."

Aziz Sancar'dan bir başarı daha

Sancar, araştırmaya "Dr. Ogün Adebali" isimli Türk bilim adamının da katkı sağladığını anlattı.

"Müslümanlığımla gurur duyuyorum"

Prof. Dr. Sancar, bir öğrencinin din ve bilim arasındaki ilişkiye dair sorduğu soruya verdiği yanıtta, "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Müslümanlığımla övünüyorum. Türkiye'deki evrim tartışmaları beni çok üzdü. Türkiye'nin çok sorunu var. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır, isteyen inanmaz fakat bunu kalkıp büyük devlet, millet sorunu yapıp kavga ederek bütün enerjimizi boşa harcıyoruz" ifadelerini kullandı.



Aziz Sancar: Kanser için Amerika'ya gelmeyin