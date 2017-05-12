Müftü cuma namazında kılıçla hutbe okudu

Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi Ulu Cami'de İlçe Müftüsü Ali Canpolat cuma namazında kılıçla hutbe okudu.

Niksar'da 1145 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami'de, kılıçla hutbe okuma geleneği başlatıldı. Camide, minbere çıkan İlçe Müftüsü Ali Canpolat, eline kılıç alarak hutbeyi okudu. Niksar İlçe Müftüsü Ali Canpolat kılıçla hutbe okumanın yaklaşık 600 yıllık bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Kılıçla hutbe okuma geleneği fetih edilen yerde İslam'ın hükümranlığını göstermek üzere adına hutbe okutulan ve devamında da İslam'ın devam edeceğini gösteren, özellikle fetih camilerinde yapılan bir gelenektir.

Danişment Devleti'nin başkenti olan Niksar'da da o dönemde yapılan Ulu Cami'de de bu geleneğin uygulanması gerektiğini düşündük. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Turizm İl Müdürlüğümüzle görüşerek izinleri aldık ve bugün itibariyle kılıçla hutbe okunmasını başlattık. Bundan sonra da her cuma Niksar'da bu gelenek devam edecek" dedi.

Namaz çıkışı Niksar Belediyesi tarafından cami önünde vatandaşlara şerbet ikram edildi.















