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  4. 27 Ocak 2018 13:11

Nihat Hatipoğlu'ndan ''hakkımı helal etmiyorum'' yorumu

Damadın, kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" demesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu, "Bunları cenaze namazına gelmeden konuşmak lazım" dedi.

Nihat Hatipoğlu'ndan ''hakkımı helal etmiyorum'' yorumu
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Damadın, kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" demesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nihat Hatipoğlu, "Bunları cenaze namazına gelmeden konuşmak lazım" dedi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan programında merak edilen konulara ışık tutmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN OLAYA DEĞİNDİ

Ünlü ilahiyatçı, son olarak Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayınpederinin cenazesinde "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Muhlis Kocasarı'nın durumuna değindi.

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"BUNLAR CENAZE NAMAZINA GELMEDEN KONUŞMAK LAZIM"

Helallik kavramının önemli olduğuna vurgu yapan Hatipoğlu, günlerce konuşulan olay için şu yorumu yaptı: "Ölmüş insan muhtaç insandır. Musallaya gelmiş insan konusunda biraz daha titiz davranmamız gerekiyor. Sağlığında zararı olmuş olabilir. Bunları cenaze namazına gelmeden önce konuşmak lazım. Tabutla musalla taşına geldikten sonra bunları konuşmak hayat boyunca bir kavganın sebebi olabilir. Benim dediğim şu, ölüm olayı gerçekleşince haksızlığa uğrayanların haksızlıkları giderilmelidir."

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