İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltında

Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in haberini ilk olarak yayımlayan gazeteci Ergün Demir, gözaltına alındı.



Hereke’de ikamet eden, İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatını son vermişti. Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan ve ilk yazan gazeteci olan Ergün Demir gözaltına alındı.

astakoshaber.com haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Demir, ifade vermesi için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağırıldı. Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ergün Demir için burada Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltı işlemi başlatıldı.

Sağlık kontrolüne götürülen Demir, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hereke Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Demir’in ifadesinin alınacağı belirtiliyor.