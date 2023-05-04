İsmail Saymaz ile DSP lideri Aksakal canlı yayında birbirine girdi

AK Parti listelerinden aday olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında çok sert tartışma yaşadı.

Kritik 14 Mayıs seçimlerinde artık 10'dan geriye sayım başlarken her gün yaşanan canlı yayın tarıtşmalarına bir yenisi daha eklendi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında çok sert tartışma yaşadı.

Saymaz, Aksakal’a Deniz Gezmiş ve Bülent Ecevit ile ilgili sözlerini hatırlatarak 'Bu cüretkar bir çıkış değil mi?' diye sorunca iki isim arasındaki tansiyon bir anda yükseldi. İsmail Saymaz’ın Deniz Gezmiş’in ağabeyinin “Kendisini temize çıkarmak adına Deniz Gezmiş’lerin Bülent Ecevit’lerin adını ağzına alıyor” sözleri sonrası Önder Aksakal’ın ‘Ben temize çıkarma ihtiyacı hissetmem kendimi ben kirli bir insan değilim’ ifadeleri cevap vermesi sonrası canlı yayında gerilim yaşandı.

İşte gazeteci İsmail Saymaz ile Önder Aksakal arasında yaşanan o tartışma:

İsmail Saymaz: Ben sizin AK Parti listelerinden girmenizi siyasi tercih olarak görürüm, girebilirsiniz bana göre bunu bir siyasi tercihtir. Siz peki bu girmenizi gerekçelendirmek için ‘Ecevit de olsaydı, Deniz Gezmiş de olsaydı Cumhur ittifakı’na oy verirdi’ demek çok cüretkar bir şey değil mi?

Önder Aksakal: Cüretkar değil. Nasıl adlandırırsınız bilmiyorum. Deniz Gezmiş de antiemperyalist bir siyasetçiydi ve bu milletin evladıydı. Bülent Ecevit de antiemperyalist bir siyasetçiydi. ABD’ye her dönemde karşı çıkmış insanlardı. Bugün bu iktidar ABD’ye karşı çıkıyorsa savunma sanayindeki gelişmeleri hayata geçiriyorsa o emperyal sistemin Türkiye üzerindeki hesaplarına karşı duruyorsa bu insanların görüşünde olanlar buraya destek verir diyorum ben buna!

İsmail Saymaz: Sayın Başkan vermezdi!

Önder Aksakal: Ne yapardı, PKK’ya mı destek verirdi.

İsmail Saymaz: AK Parti veriyor! Bakın yarın Kandil’den mektup gelirse elden ele dolaşır o mektup! 4 yıl önde Apo’dan mektup getirip onun kardeşini televizyona çıkaran bir iktidara bu kadar kefil olmayın altında kalırsınız! PKK ile kimin işbirliği yaptığını 4 yıl önce biz gördük.

Önder Aksakal: Sizinle konuşuruz o zaman, çağırırsınız ben yine konuşurum. Ben kimseye kefil olmuyorum. Ben olanı anlatıyorum.

İsmail Saymaz: DSP’yi kuran Rahşan Ecevit, ardından liderliğini Bülent Ecevit yaptı ondan sonra Zeki Sezer, ondan sonra Masum Türker geldi ve siz geldiniz. Sizden önceki hiçbir genel başkanın AK Parti ile ağzından olumlu bir cümle çıkmamışken siz AK Parti’den milletvekili adayı oldunuz. DSP geleneği ile çok tartışmalı bir durum.

"İNSANLARIN KAFALARINI KARIŞTIRMAYALIM"

Önder Aksakal: AK Parti’den aday olmadım. Ben DSP’nin adayıyım AK Parti’nin listelerinden insanların kafalarını karıştırmayalım.

İsmail Saymaz: Deniz Gezmiş’in ağabeyinin cevabını da söylemek isterim. Çünkü bence siz onlar adına bu cümleyi kurmamalıydınız. O da diyor ki; “Kendisini temize çıkarmak adına Deniz Gezmiş’lerin Bülent Ecevit’lerin adını ağzına alıyor”

Önder Aksakal: Hiç kusura bakmasınlar DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal pis birisi değil ben temize çıkarma ihtiyacı hissetmem kendimi ben kirli bir insan değilim. Ben Deniz Gezmiş’lerin ideali ile siyaset yapmış ömrünün 5 senesini hapishanede geçirmiş 15 sene siyaset yasaklısı bir insanım. O sözü Deniz Gezmiş’in abisine iade ederim.

İsmail Saymaz: Deniz Gezmiş’in abisini siz nasıl AK Parti’ye sokabiliyorsunuz? Bu cüret nereden geliyor? ‘AK Parti’ye oy verirdi’ diyorsunuz. Yani siz Deniz Gezmiş’in AK Parti’ye oy verebileceğini söylüyorsunuz.

Önder Aksakal: AK Parti’ye sokmadım kardeşim! Bu dış politikayı antiemperyalist herkes destekler diyorum.

İsmail Saymaz: Bunu niye o zaman aday olmadan önce bir gün söylemediniz?