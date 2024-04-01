  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsrail, Suriye'de Şam Büyükelçisi'nin evine saldırdı

İsrail, Suriye'de Şam Büyükelçisi'nin evine saldırdı

İsrail, Suriye'de Şam Büyükelçisi'nin evine saldırdı
Güncelleme:

Suriye medyasında yer alan habere göre, İsrail'in Suriye Büyükelçiliği'nin yanındaki binaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İran’ın başkenti Şam’da bulunan Suriye Büyükelçiliği’nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Haberlerde İran Büyükelçiliği yakınındaki bir binanın hedef alındığı ifade edilerek, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

İran Büyükelçisi saldırıdan etkilenmedi

İran basınında yer alan haberlerde ise, İran Büyükelçisi’nin saldırıdan etkilenmediği ve büyükelçilik binasında hasar meydana gelmediği aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
İsrail ya da İran tarafı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olay yerinden çekilen görüntülerde hedef alınan binanın yerle bir olduğu görüldü.

Etiketler İsrail şam saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Seçime damgasını vurdu! İşte Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Seçime damgasını vurdu! İşte Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Yabancı basında yerel seçim manşetleri: ''Eşi benzeri görülmemiş yenilgi'' Yabancı basında yerel seçim manşetleri: ''Eşi benzeri görülmemiş yenilgi'' Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu AK Parti için ''tarihi fark atacak'' diyen Hakan Ural'dan ilk açıklama AK Parti için ''tarihi fark atacak'' diyen Hakan Ural'dan ilk açıklama İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var!