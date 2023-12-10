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İsrail'den rehine operasyonu

İsrail'den rehine operasyonu
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gece Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini ancak operasyonun başarısız olduğunu açıkladı.

“Gece, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan rehineleri kurtarmak için düzenlenen operasyon sırasında iki askeri ağır yaralandı. Operasyonda, rehinelerin kaçırılması ve alıkonulması olaylarına katılan çok sayıda terörist öldürüldü. Bu operasyonda hiçbir rehine kurtarılamadı. Rehinelerin serbest bırakılması ve ilgili bilgilerin toplanması amacıyla güvenlik kuruluşlarıyla birlikte çeşitli operasyonel ve istihbarat yöntemleriyle faaliyet göstermeye devam ediyoruz.”

 Maariv gazetesinin internet sitesinden duyurduğu haberde, son 24 saatte ülkenin güneyindeki Soroka Hastanesi’ne 40 yaralı askerin getirildiği ifade edildi. Haberde, bunlarla birlikte Gazze'deki esir kurtarma "operasyonunda" yaralanan 2 askerin de aynı hastanede yoğun bakıma alındığı aktarıldı. Yaralı askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise esirleri kurtarma girişiminin başarısız olduğunu ve çıkan çatışmada İsrailli esir asker Sa'ar Baruch'un öldüğünü gösteren video yayımlamıştı.

Etiketler İsrail rehine operasyon
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