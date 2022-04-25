  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İşsizlik maaşlarının hesaplara yatacağı tarih açıklandı

İşsizlik maaşlarının hesaplara yatacağı tarih açıklandı

İşsizlik maaşlarının hesaplara yatacağı tarih açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı yazılı açıklamada, "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır" dedi.

Bakan Bilgin ayrıca ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti. 

Bu haberi okumadan plan yapmayın! Bayramda hava nasıl olacak?Bu haberi okumadan plan yapmayın! Bayramda hava nasıl olacak?Haber

 

Etiketler işsizlik aşı işsizlik maaş bayram öncesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elinde altın ve dövizi olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı
Masumlar Apartmanı hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi rahmetli Haydar Dümen'e döndürdüler
İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''uçuyoruz'' diyenlere tek kelimelik tepki
Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Çin'de koronavirüs paniği! Halk marketleri talan etti
Bakan Koca bayram müjdesini açıkladı: ''Bayramı bayram gibi kutlayacağız''
Ankara güne depremle uyandı! Korkutan deprem
Eve girip köpeğini alan kurdu sopayla kovaladı! ''Böyle bir şey hiç görmedim''