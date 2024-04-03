İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi

İstanbul Adalet Sarayı'nda Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden avukatlara, polis müdahalede bulundu.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden bir grup avukat , Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruba polis müdahale etti. Adliye içine girmek isteyen avukatlar ile polis arasında arbede sürüyor.

DHA