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İstanbul Adalet Sarayı'nda avukatlara polis müdahalesi

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İstanbul Adalet Sarayı'nda Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden avukatlara, polis müdahalede bulundu.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden bir grup avukat , Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruba polis müdahale etti. Adliye içine girmek isteyen avukatlar ile polis arasında arbede sürüyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nda Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden avukatlara, polis müdahalede bulundu.

DHA

Etiketler İstanbul Adalet Sarayı avukat van büyükşehir belediyesi
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