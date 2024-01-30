  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum
Güncelleme:

İstanbul'a geç gelen kışın ardından barajlardaki son durum belli oldu. İşte yağışların İstanbul barajlarına etkisi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 67.38 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

İstanbul barajlarının doluluk oranları

Elmalı % 88,62

Ömerli % 83,88

Darlık % 82,15

Alibeyköy % 70,87

Istrancalar % 61,87

Büyükçekmece % 55,87

Terkos % 53,86

Kazandere % 59,56

Sazlıdere % 46,18

Papuçdere % 34,49

Etiketler istanbul baraj istanbul'un barajları doluluk oranı iski yağış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Her şeyin sonu olabilir! Uzay'dan kötü haber: Ay'daki değişim ortaya çıktı Her şeyin sonu olabilir! Uzay'dan kötü haber: Ay'daki değişim ortaya çıktı Survivor'dan Yalı Çapkını'na transfer! Survivor'dan Yalı Çapkını'na transfer! Diyanet'ten Umre turlarına seçim iptali Diyanet'ten Umre turlarına seçim iptali Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi Elon Musk duyurdu: İlk kez bir insan beynine çip yerleştirdi! Elon Musk duyurdu: İlk kez bir insan beynine çip yerleştirdi! Kilise saldırganlarının silahları Bahçeköy'de aranıyor Kilise saldırganlarının silahları Bahçeköy'de aranıyor Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi Dolar ile altın uçuşa geçti Dolar ile altın uçuşa geçti