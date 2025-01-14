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İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve yönetiminin görevden alınması talep edildi

İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve yönetiminin görevden alınması talep edildi
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İstanbul 1 no'lu Barosunun geçtiğimiz aylarda, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen PKK silahlı terör örgütü üyesi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Davanamede, İstanbul 1 No'lu Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu'nun amacı dışında faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı. Savcılık, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu'nun görevlerine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi" başlıklı 77. Maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca son verilmesine, yerlerine yeni Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini talep etti. 

Etiketler İstanbul Barosu yönetim İbrahim Özden Kaboğlu davaname
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