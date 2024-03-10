İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.15 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.
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