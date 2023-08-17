İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar kapsamında 19 il emniyet müdür yardımcısı, 11 ilçe emniyet müdürü, 20 şube müdürünün görev yeri belli oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan yeni kadro İstanbul Valiliğinin onayı sonrasında gece açıklandı. Listeye göre, 59 Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve Müdür Yardımcısı olarak atandı. Atamadaki en dikkat çeken detay ise sokak eylemlerinde sert müdahaleleriyle gündeme gelen Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin'in görev yerindeki değişiklik oldu. Zengin, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

ATAMASI YAPILAN İSİMLERİN YENİ GÖREVLERİ

Barış Çukur İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve 1. Bölge ilçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Daha önce Beykoz ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Güleç İkinci Bölge İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Hakan Demir Üçüncü Bölge İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Bugüne kadar İstanbul Emniyetinde terörle mücadele konusunda sağlanan istihbaratın merkezinde yer alan ve pek çok kritik terör eylemini başlamadan sona ermesinde büyük emeği olan Ömer Faruk Ataş İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Zafer Baybaba Güvenlik Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Fatih Doğan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Ercan Özmen Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdürlüğü'ne,





Filibya Saral Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Nilgün Selvi Eğitim Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Neslihan Türkün Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, İnterpolEuropol Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Murat Çaykara Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü, İlde bulunan sabit ve bekleme yapılan noktaların kontrolü ve koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Üç yıldır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten Serkan Kılınç Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Taner Ertürk Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





2 yıl boyunca İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten ve çok çarpıcı operasyonlara imza atan Göksel Önder Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Turan Çelik Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Arama Kurtarmak (PAK) Şube Müdürlüğü, Kalekollar Kontrol ve Koordinasyonundan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Abdullah Afacan Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Murat Sevgi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Hüseyin Ağca İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına,





Necati Aktuğ Şahin Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına getirildi.



11 İLÇEYE YENİ MÜDÜR



Atama listesine göre biri Anadolu, dördü Avrupa yakası olmak üzere 11 ilçeye yeni müdür atandı.

Atama listesine göre biri Anadolu, dördü Avrupa yakası olmak üzere 11 ilçeye yeni müdür atandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Uğur Kurak,





Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Ünver,





Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Osman Turhan,





Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Mete,





Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Alpaslan Kırbaş,





Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünü 3 yıldır sürdüren Engin Süngü,





Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Dolunay Kaya,





Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne,





Güvenlik Şube Müdürü Muhammet Hanifi Zengin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne,





Çatalca Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne





Serkan Arslan ise Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



20 ŞUBENİN MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ



İstanbul Emniyetinde il içi atamalar kapsamında bazı şubelerin müdürleri de değişti. Görev listesine göre;





İstanbul Emniyetinde il içi atamalar kapsamında bazı şubelerin müdürleri de değişti. Görev listesine göre; Lütfü Doğan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü,





Azmi İlker Çiftçi Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü (Turizm Şube Müdürlüğüne de vekalet edecek),





Hüseyin Kaya Çevik Kuvvet Şube Müdürü (Polis Arama Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü'ne vekaleten bakacak),





Abdülkadir Gürbüz Deniz Limanı Şube Müdürü,





Adem Oral Eğitim Şube Müdürü,





Sema Şahin Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü,





Alper Erdem Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü,





Rıdvan Varlı Güvenlik Şube Müdürü, Murat Aydın Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü,





Mustafa Parasız İstanbul Havalimanı Şube Müdürü,





Hakan Erişmiş İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü,





Hakan Dulkadir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü,





Kenan Akgöllü Koruma Şube Müdürü,





Mevlüt Karaaytu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü,





Resul Karaca Özel Güvenlik Şube Müdürü,





Nuriye Okyay Personel Şube Müdürü,





Erdoğan Dede Polisevi Şube Müdürü,





Ahmet Emrah Donbay Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü,





Emine Örs Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü





Esma Yavaşça ise Strateji Geliştirme Şube Müdür Vekili olarak atandı.

İHA