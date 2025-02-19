İstanbul Havalimanı kar altında: Seferler azaltıldı

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler azaltıldı. Yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'u, Cuma günü ise yüzde 20'si iptal edildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağı ve 3 gün boyunca etkili olacağı açıklanmıştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) ardından birçok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etmişti. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı. Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

İHA