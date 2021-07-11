İstanbul Havalimanı'nda çekirge istilası

İstanbul Havalimanı'nı sabaha karşı çekirge sürüsü bastı. Çekirgeler martıları da çekince bazı uçaklar pisti pas geçti. Çekirge istilası ile ilgili notam yayımladı. Kaynak: İstanbul Havalimanı'nı çekirgeler bastı

İstanbul Havalimanı'na bu sabah 06.00'dan itibaren çekirge sürüsü ortaya çıktı.

Uzun bacaklı ve yaklaşık 5 cm boyundaki binlerce çekirge apronu istila etti. Çekirge sürüleri martıları da piste çekti. Çok sayıda martı çekirgeleri yemek için bölgeye geldi.

Airporthaber'de yer alan bilhgiye göre bu sırada bir uçağa martı çarptı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti. Havalimanı ekipleri pistte ilaçlama işlemi yaptı.

Çekirgelerin apronda kısa süre kaldığı ve ilaçlama sonrası binlercesinin öldüğü öğrenildi.

Çekirge istilası ile ilgili notam yayımladı. Yayımlanan Notam'da İstanbul Havalimanı apron ve taksi yolları ile yeşil alanlarda ilaçlama yapılacağı belirtildi.