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İstanbul Havalimanı'nda THY uçağında bomba alarmı

İstanbul Havalimanı'nda THY uçağında bomba alarmı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Moskova seferini yapacak olan yolcu uçağına kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Moskova-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan TK-415 sefer sayılı TC-JND kuyruk tescilli uçağına kalkışı öncesi bomba ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine uçak park pozisyonuna alınırken, polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu.

Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının arttığı öğrenildi.

 

Etiketler istanbul havalimanı thy yolcu uçağı bomba bomba alarmı
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