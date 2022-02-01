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İstanbul Havalimanı’ndaki o koronavirüs tedbiri kaldırıldı

İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın açıklamasına göre hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.

Havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.

Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına giriş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı’nda normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılması amaçlanıyor.

 

Etiketler İstanbul Havalimanı’na bilet kontrolü İstanbul havalimanı bilet kontrolü
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