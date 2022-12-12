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İstanbul Metrosu'nda elektrik kesintisi, yolcular tahliye edildi

İstanbul Metrosu'nda elektrik kesintisi, yolcular tahliye edildi
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İstanbul Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında elektrik kesintisi nedeniyle seferler durdu. Metro istasyonları tahliye edildi.

İstanbul'da elektrik kesintisi nedeniyle Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında seferler yapılamıyor.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarımızda BEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamamaktadır."

Etiketler metro elektrik istanbul metrosu
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