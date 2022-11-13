İstanbul Taksim'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına da kapatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 4 olay yeri 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat sayısı yaralı sayısı ise 53.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." demişti

Yerlikaya ikinci açılkamasında "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır…" dedi.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama kameraya böyle yansıdı. Patlamada vatandaşların panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, vatandaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.

BÜYÜK BİR KALABALIK VARDI

Haftasonu olduğu için caddede büyük bir kalabalık olduğu belirtiliyor. Ambulans hareketliliğinin devam ettiği caddenin üzerinde polis helikopterinin de uçtuğu görüldü.

CANLI BOMBA SALDIRISI MI?

CNN Türk'e bağlanan muhabir Mücahit Topçu, patlamanın nedeninin canlı bomba olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

"KAN İHTİYACI YOK"

Kızılay Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Patlama sonrası bölgedeki hastanelere kan sevkiyatı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da patlamaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu.