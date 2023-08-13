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İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına için uyardı

İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına için uyardı
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen kuvvetli fırtına beklentisi üzerine vatandaşlara tedbirli olmaları için uyardı.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Etiketler istanbul valilik fırtına
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