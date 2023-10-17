İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yarın için fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji de uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre çok sayıda ilimizde yağışlarla birlikte kuvvetli fırtına bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: