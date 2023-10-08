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İstanbul Valiliği'nden pazartesi uyarısı

İstanbul Valiliği'nden pazartesi uyarısı
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İstanbul Valiliği, 9 Ekim pazartesi günü beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de 9 Ekim’de etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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Etiketler istanbul valiliği fırtına batı karadeniz
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