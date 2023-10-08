İstanbul Valiliği'nden pazartesi uyarısı
İstanbul Valiliği, 9 Ekim pazartesi günü beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de 9 Ekim’de etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 8, 2023
⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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