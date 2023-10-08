Güneşe veda edin! Yeni haftada sıcaklıklar birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava raporuna göre, yeni haftada yağışlar geri dönüyor. Pazartesi günü sıcaklıkların 10-12 derece azalacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı.

Yurdun genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















