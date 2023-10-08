  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Güneşe veda edin! Yeni haftada sıcaklıklar birden düşecek

Güneşe veda edin! Yeni haftada sıcaklıklar birden düşecek

Güneşe veda edin! Yeni haftada sıcaklıklar birden düşecek
Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava raporuna göre, yeni haftada yağışlar geri dönüyor. Pazartesi günü sıcaklıkların 10-12 derece azalacağı belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı.

Yurdun genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler meteoroloji hava durumu sıcaklık yağmur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de liste dışı kalan Şamil Tayyar'dan olay sözler
Türkiye genelinde dev operasyon: 2554 gözaltı
Savcı Sayan'dan liste tepkisi: ''Kızılcık şerbeti içtik demeye devam edeceğiz''
İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi
Benzin ve motorine peş peşe indirim: Tabelalar değişti!
Her derde deva meyve: Kalp sağlığına iyi geliyor, kanser ve diyabetten koruyor
Erkek hemşireye ''Eşime nasıl iğne yaparsın'' dayağı
Dacia Duster fiyat listesi: Fiyatlar sabit kaldı, kampanya açıklandı
Orta Doğu yine alev alev: İsrail ve Hamas arasında çatışmalar şiddetlendi
Bir kadın cinayeti daha! Öldürüp, intihar etti