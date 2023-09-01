İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesi davalık oldu

İstanbul Barosu, valiliğin 'içki genelgesi'nin iptali ile yürütmesinin durdurulması için "özel yaşamın gizliliğine müdahale edildiği" gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul Valiliği’nin, vatandaşların park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketmelerini hedef alan genelgesine karşı İstanbul Barosu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan ‘Alkol Satışı Ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi’ konulu 17 Ağustos 2023 tarihli genelge ile Anayasa’nın 20’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8’inci maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, "Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır" denilmişti.

İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu ise herhangi bir yasak kararının söz konusu olmadığını belirtmiş ve "Parka gidip iki bira içen vatandaşla değil bizim meselemiz. Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı. Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak" açıklamasını yapmıştı.