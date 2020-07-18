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  3. 18 Temmuz 2020 13:40

İstanbul Valisi Ayasofya'nın kedisini paylaştı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın ünlü kedisi Gli için ''Hayatından memnun, merak etmeyin'' dedi.

İstanbul Valisi Ayasofya'nın kedisini paylaştı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nde yapığı inceleme sırasında, Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile ilgilendi. Yerlikaya, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen yıl bir trafik kazasına hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun’un Ayasofya Kültür Envanteri kitabında yer bulan Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli'nin yaşamını nerede sürdüreceği merak ediliyordu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camii'nde devam eden açılış hazırlıklarını inceledi.

Yerlikaya, incelemelerin ardından kedi Gli'yi sevdi. Yerlikaya bu görüntüleri sosyal medya hesabından "Gli hayatından memnun, merak etmeyin" diye paylaştı.

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