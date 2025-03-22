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İstanbul'a giriş çıkışlara kısıtlama getirildi

İstanbul'a giriş çıkışlara kısıtlama getirildi
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İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra başlayan eylemlere yönelik kısıtlamalar genişletildi. Yeni alınan kararlar çerçevesinde İstanbul'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi, eylem yasakları 27 Mart'a kadar uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından İstanbul Valiliği, yeni yasak kararlarını açıkladı.

Valilik, 19-23 Mart tarihleri arasında yürürlükte olan gösteri ve etkinlik yasağının süresini 4 gün daha uzattığını bildirdi.

Buna göre, İstanbul genelinde her türlü açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza kampanyası, çadır kurma, afiş-pankart asma gibi faaliyetler 23 Mart saat 00.01 ile 26 Mart saat 23.59 arasında tamamen yasaklandı.

 Valilik açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir."

İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan çaıklama

"Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23.03.2025 günü saat 00:01’den 26.03.2025 günü saat 23:59’a kadar (4 gün) süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler istanbul eylem yasağı istanbul'a giriş istanbul'dan çıkış
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