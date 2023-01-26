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İstanbul'a göktaşı mı düştü ? Bu görüntüler olay oldu

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İstanbul'a dün gece bir göktaşı düştüğü iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde gökyüzünden düşen parlak bir cisim görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Sosyal medya kullanıcıları, İstanbul semalarında ışık saçarak yere düşen cismi konuşuyor. İddiaya göre dünyaya düşen göktaşı İstanbul'dan da görüldü.

Eski ve yeni görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından servis edilirken, göktaşının Bursa'dan da görüldüğü iddia edildi.

Öte yandan konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

Son olarak 1 Şubat 2022'de bir göktaşı düşmesi gözlemlenmişti. Yeni bir göktaşının düştüğü iddası gündemde yer alıyor fakat nereye düştüğüyse henüz bilinmiyor.

 

 

Etiketler göktaşı istanbul istanbul'a göktaşı düştü
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