İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un 15 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. İşte o mahalleler...

BEDAŞ ve AYEDAŞ 3 Nisan'da elektrik kesintisi yapılacak 15 ilçeyi duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre: İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beylükdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyipsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde kontrollü kesintiler yaşanacak.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy'ün Merkez-Yeşilbayır mah. Baba Nakkaş sk. yaşanacak kesinti 9.00'da başlayacağı ve 15.00'da biteceği öngörülüyor. Hadımköy mahallesinde ise kesintinin 16.00'da başlayacağı ve 18.00'da biteceği belirtiliyor.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14325316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARADUT, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇALIŞLAR sk / YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 106., 109., 2., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, ORKİDE, PEYAMİ SAFA, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150081

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ATAMAN, FİSKE, GÖNÜL, GÜLDEN, SEVGİ, TURNA, ZAFER sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365775

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 03/04/2022 12:00:00 - 03/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 03/04/2022 10:00:00 - 03/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365602

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, FETİH, ZAMBAK, ÇARŞI sk / VATAN mah AKARSU, ATEŞ, BARUT, BAĞLAR, BEGONYA, ESEN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, FAİK AĞA, GÜRKAN, KÜÇÜK MİLLET, MİLLİYET, RUMELİ, ÇARŞI, ŞAHİN sk bölgelerinde 03/04/2022 13:00:00 - 03/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150311

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, SERAP, SERDAR sk bölgelerinde 03/04/2022 16:00:00 - 03/04/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah LİMAN sk / YAKUPLU mah LİMAN sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14317316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14316316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14314316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, DOĞU, FUAR, SANAYİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14318316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14334316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BİLAL, SULTAN FATİH sk bölgelerinde 03/04/2022 02:00:00 - 03/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 12:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 14365834

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah YİĞİTTÜRK sk / KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, SIRTKÖY, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 03/04/2022 22:00:00 - 04/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 120., 121., 171., 8., EKİN sk / TURGUT ÖZAL mah 108., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 50., 51., 55., 64., 65., 66., 68., 99., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 120., 169. sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14320316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113., 120., 121., 171., 8., EKİN sk / TURGUT ÖZAL mah 108., 116., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 50., 51., 55., 64., 65., 66., 68., 99., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 120., 169. sk bölgelerinde 02/04/2022 22:00:00 - 03/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14322316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 68. sk bölgelerinde 03/04/2022 00:00:00 - 03/04/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14198344

İSTANBUL ESENYURT ilce -SAADET DERE mah sk bölgelerinde 03/04/2022 00:00:00 - 03/04/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14311316

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 03/04/2022 02:00:00 - 03/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14335316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2212., 2214., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2233., 2234., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2257., 2319., ADALET, ADNAN KAHVECİ, ADNAN MENDERES, AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / HÜRRİYET mah TURNA sk / OSMANGAZİ mah 2602., AHMET HAŞİM, BARIŞ MANÇO, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 03/04/2022 02:00:00 - 03/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14380316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 253., 277., 278., 279., 280., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14338320

İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14359325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 03/04/2022 12:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365845

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3126., 3128., 3135., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/04/2022 22:00:00 - 04/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR , MESUT , MUTLU , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / HABİBLER mah 2718., 2718/2., 2718/3., 2719/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 03/04/2022 12:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14282316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah SARI LALE sk bölgelerinde 03/04/2022 14:00:00 - 03/04/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 14226316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ALEMDAR sk bölgelerinde 03/04/2022 10:00:00 - 03/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 03/04/2022 00:05:00 - 03/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk bölgelerinde 03/04/2022 00:05:00 - 03/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ, ARŞ, CUMHURİYET, ECLA, EYÜP, GÜLOVA, HACEGAN, MADALYON, ORDU, REYHAN, YUVALI, ÇINARCIK sk / SARIGÖL mah AÇIKEL, YAKAMOZ, ÇINARCIK, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah YILDIZ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 03/04/2022 10:00:00 - 03/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 14365586 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA, KARABATAK, İNCİR KUŞU sk bölgelerinde 03/04/2022 08:00:00 - 03/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365648

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, ESKİ BAĞLAR, GEMİCİ, HATBOYU, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LAHZA, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURTANESİ, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÖZGERAY ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14367316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ATAÇ, DUYAR, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR, PEKGÖZ, SEZGİ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZDAĞ sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341775

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 03/04/2022 10:00:00 - 03/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 03/04/2022 00:05:00 - 03/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah YILDIZ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 03/04/2022 10:00:00 - 03/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 03/04/2022 12:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR , MESUT , MUTLU , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / HABİBLER mah 2718., 2718/2., 2718/3., 2719/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 03/04/2022 12:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 03/04/2022 09:00:00 - 03/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.