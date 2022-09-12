İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi! İşte o ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul'da bugün farklı saatlerde yaşanacak planlı bakım ve kesintileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 24 ilçede kesinti yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak o 24 ilçe.

İstanbul'da haftanın ilk gününde birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Avrupa yakasında 24 ilçede gerçekleşecek kesintileri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş yayınladı. İşte elektrik kesintilerinin yaşanacağı yerler ve elektriklerin geleceği saatler; ARNAVUTKÖY

Yeşilbayır Mah., Boğazköy İstiklal Mah. AVCILAR

Ambarlı Mah. BAĞCILAR

Mahmutbey Mah., 15 Temmuz Mah. BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Mah., Gençosman Mah., Kocasinan Merkez Mah., Yenibosna Merkez Mah., Zafer Mah. BAKIRKÖY

Zuharatbaba Mah. BAŞAKŞEHİR

Başak Mah., Başakşehir Mah., Kayabaşı Mah., Bahçeşehir 2. Kısım Mah. BAYRAMPAŞA

Yenidoğan Mah., Altıntepe Mah. BEŞİKTAŞ

Abbasağa Mah., Akat Mah. BEYLİKDÜZÜ

Yakuplu Mah., Kavaklı Mah., Marmara Mah. BEYOĞLU

Fetihtepe Mah. BÜYÜKÇEKMECE

Güzelce Mah. ÇATALCA

Dağyenice Mah., İnceğiz Mah. ESENLER

Kemer Mah., Fatih Mah., Hatun Mah. ESENYURT

Örnek Mah., Çınar Mah. EYÜPSULTAN

Esentepe Mah., İslambey Mah., Güzeltepe Mah., Yeşilpınar Mah., Karadolap Mah., FATİH

Balat Mah., Molla Gürani Mah. GAZİOSMANPAŞA

Bağlarbaşı Mah., Karadeniz Mah., Kazım Karabekir Mah. GÜNGÖREN

Sanayi Mah. KAĞITHANE

Sultan Selim Mah., Seyrantepe Mah. KÜÇÜKÇEKMECE

Mehmet Akif Mah. SARIYER

Bahçeköy Kemer Mah., Ayazağa Mah. SİLİVRİ

Çayırdere Mah., Kadıköy Mah., Hürriyet Mah., Fener Mah., Ortaköy Mah., Kadıköy Mah., Gazitepe Mah. SULTANGAZİ

Esentepe Mah., Eski Habipler Mah., Gazi Mah., Habipler Mah., Alibeyköy Mah., İsmetpaşa Mah., Sultançiftliği Mah., Yayla Mah.